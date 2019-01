Bakan Yardımcısı Ersoy, "Ülkemizin Her Köşesi Bir Huzur Beldesi"

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaşadığımız bu sıkıntılı coğrafyada, ateş çemberi niteliğindeki bu coğrafyada ülkemizin her köşesini bir huzur beldesi haline getiren, milletin devlete güveninin en üst seviyeye çıkmasına katkıda bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.Güncellenerek uygulamaya konulan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy liderliğindeki heyet Düzce 'yi ziyaret etti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılanan Ersoy değerlendirme toplantısı öncesi bir basın açıklaması yaptı.Ersoy açıklamasında illerde yürütülen hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için çaba harcadıklarını dile getirerek " İçişleri Bakanlığı olarak milletimize doğrudan dokunan asayişten terör ile mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sürücü belgelerine, acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye kadar bir çok alanda halkımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için de sayın Bakanımızın önderliğinde yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretimizin bir parçası olarak hem illerimizde yaptığımız hizmetlerin sunuş biçimlerini görmek, hem hizmeti veren arkadaşlarımızla değerlendirmede bulunmak hem de hizmeti alanlardan düşüncelerini öğrenmek amacıyla İZDES yerinde izleme ve değerlendirme ekipleri kurduk. Bende bu amaçla ilgili genel müdürlüklerimiz ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden mesai arkadaşlarımla birlikte Düzce'yi ziyaret ettim. Jandarma Genel Komutanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü 'nü, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nı, Afet ve Acil Durum Başkanlığını, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü, Nüfus Müdürlüğü'nü temsil eden arkadaşlarımla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyorum" dedi.Düzce'de gerçekleştirilen güzel uygulamaların farklı illere yayılmasını sağlayacaklarını ifade eden Ersoy şöyle devam etti: "36. ilimizin ziyaretini gerçekleştirdik. Daha iyisini ve kalitelisini sunma arayışımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı coğrafyada, ateş çemberi niteliğindeki bu coğrafyada ülkemizin her köşesini bir huzur beldesi haline getiren, milletin devlete güveninin en üst seviyeye çıkmasına katkıda bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düzce'deki güzel uygulamaları diğer illere de yayılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki seçim süreci dahil yaşadığımız her önemli olayı sükun, huzur ve güven ortamı içerisinde atlatabiliyor olmak gurur vesilesi olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'nun talimatları doğrultusunda milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."Açıklamanın ardından değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE