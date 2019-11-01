Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Erzurum'da
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Erzurum'da

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Erzurum'da

7 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Erzurum'da, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ersoy ve Çetin, güvenlik güçlerine moral ziyaretleri kapsamında geldikleri Erzurum'da, valiliğin ardından 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile makamında bir süre görüşen Ersoy ve Çetin, kentteki programları kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerde Erzurum Valisi Okay Memiş de hazır bulundu.

Ersoy ve Çetin, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıların ardından kentten ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:34 Kaynak: AA
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