Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Osmaniye'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu.

Ersoy ve Çetin, askeri helikopterle geldikleri İl Garnizon Komutanlığında Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından karşılandı.

İlk olarak Osmaniye Valiliğine geçen Ersoy ve Çetin, Vali Coşkun'u makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giden Ersoy ve Çetin, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve şube müdürleriyle kentin asayişiyle ilgili toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası İl Jandarma Komutanlığına geçerek, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ile birliği denetleyen Ersoy ve Çetin, buradaki incelemelerinin ardından bina bahçesine fidan dikti.