Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersöz, Gördes'te İncelemelerde Bulundu

Bakan Yardımcısı Ersöz, Gördes'te İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gördes'i ziyaret ederek; yüzde yetmişi tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Yardımcısı Ersöz, Gördes'te İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gördes'i ziyaret ederek; yüzde yetmişi tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark'ın önünde Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gördes Belediyesi Fitness Salonu, Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, Kapalı Spor Salonu, Kredi Yurtlar Kurumu ve belediyeyi ziyaret etti.

Gördes'te yapımı devam eden ve yüzde yetmişi tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesi hakkında Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol'dan bilgiler alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Yapılan çalışmalarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için, bu proje hizmet vermeye başladığında hem Gördeslilerin hem de gençlerimizin cazibe merkezi olacak" dedi.

Ersöz'e Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark Projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz projemizin içeriğinde Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu içerisinde aquapark, yetişkin yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu, oyun parkı gibi özellikler de bulunuyor. İnşallah tamamlandığında Gördes'imiz ve gençlerimiz için önemli bir eser olacak." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Gördes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Dorukhan Toköz'ün Menajeri Necdet Ergezen, Genoa İddialarını Doğruladı Rusya: "Rus Askeri Venezuela'da İhtiyaç Duyulduğu Sürece Kalacak"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:59:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersöz, Gördes'te İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]