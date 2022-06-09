Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen "Üreten Şehir Yüreğir" projesi kapsamında hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Gizligider, AK Parti İl Başkanlığını ve Yüreğir Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine katılan Gizligider, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin selamını iletti.

Devletin tarımdan sanayiye kadar onlarca desteği olduğunun altını çizen Gizligider, şunları söyledi:

"Aslında şu söyleniyor; 'Siz bir çaba gösterin, biz buradayız' deniyor. Yeter ki siz bir adım atın, devlet yanınızda ama şu devir yok; 'Devlet yapsın da biz onda bir rol oynayalım ya da biz ondan faydalanalım'. Böyle bir dünya kalmadı ama siz çaba gösterirseniz inanın ki bambaşka bir süreç var. Adana'da, bu mümbit topraklarda, bu devirde Sayın Bakan'ımızın riyasetinde Adana'nın bambaşka bir noktaya evrildiği süreçte biz, sizin yanınızdayız. Her zaman şunu söyledik; 'Sen yeter ki üret, devlet yanınızda'."

Konuşmaların ardından Gizligider ve protokoldekiler, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Törene milletvekilleri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.