Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı

09.06.2022 15:17
Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen "Üreten Şehir Yüreğir" projesi kapsamında hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen "Üreten Şehir Yüreğir" projesi kapsamında hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Gizligider, AK Parti İl Başkanlığını ve Yüreğir Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine katılan Gizligider, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin selamını iletti.

Devletin tarımdan sanayiye kadar onlarca desteği olduğunun altını çizen Gizligider, şunları söyledi:

"Aslında şu söyleniyor; 'Siz bir çaba gösterin, biz buradayız' deniyor. Yeter ki siz bir adım atın, devlet yanınızda ama şu devir yok; 'Devlet yapsın da biz onda bir rol oynayalım ya da biz ondan faydalanalım'. Böyle bir dünya kalmadı ama siz çaba gösterirseniz inanın ki bambaşka bir süreç var. Adana'da, bu mümbit topraklarda, bu devirde Sayın Bakan'ımızın riyasetinde Adana'nın bambaşka bir noktaya evrildiği süreçte biz, sizin yanınızdayız. Her zaman şunu söyledik; 'Sen yeter ki üret, devlet yanınızda'."

Konuşmaların ardından Gizligider ve protokoldekiler, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Törene milletvekilleri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Niğde'deki otobüs kazasının sürücüsü tutuklandı Niğde'deki otobüs kazasının sürücüsü tutuklandı Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gizligider, Adana'da sertifika dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement