Bakan Yardımcısı Gürcan: 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedefliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2021 yılının Türk girişimcileri için çok iyi geçtiğini belirterek, " Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yılında bir önceki yıla göre 21 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Şu ana kadar 6 Türk şirketi 1 milyar dolar unicorn, 2 şirketimiz ise 10 milyar dolar decacorn oldu. 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ndeki 'Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'nin son gününde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iştiraklerinden Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) ana sponsorluğunda 'İnovasyonun Finansmanı Zirvesi' düzenlendi. Türkiye'de özelikle son 10 yıldır girişimcilik ekosisteminin giderek geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Genç nüfusumuzun, üniversitelerimizin, teknoparklarımızın da katkısı ile hızla gelişen bu sistemi bizler de kamu olarak yakından gözlemliyor ve sisteme karşı bütüncül bir yaklaşım geliştiriyoruz. Bu sistemin başarılı olabilmesi girişimlerin daha fikir aşamasındayken ihtiyaç duyduğu finansmanı hızla ve düşük maliyetle karşılamasına bağlı. Bu nedenle dünyadaki uygulamalarla uyumlu yeni finansman yöntemleri geliştirmeye çalışıyor, verdiğimiz teşvik ve desteklerle sistemin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Melek yatırımcılık sistemi, üst fonlara kaynak aktarımı ve girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarım mekanizmaları ile girişimcilik ekosistemine sağlanan desteklerin uygulama ve izleme görevi bakanlığımızca yerine getiriliyor. Böylece finansmana erişimde sıkıntı yaşayan çekirdek, başlangıç ve erken aşama şirketlerine yönelik uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması için alternatif modeller ve araçlara öncü katkı veriyoruz. Sunduğumuz cazip teşviklerin ve gelişen ekosistemin meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık. 2021 yılı Türk girişimcileri için oldukça iyi geçti. Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yılında bir önceki yıla göre 21 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Şu ana kadar 6 Türk şirketi 1 milyar dolar unicorn, 2 şirketimiz ise 10 milyar dolar decacorn oldu. 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

TANIŞMAN: FİKRİ BÜYÜTEBİLMENİN YOLU FİNANSMANDAN GEÇİYORGençlerin kime ve nasıl müracaat etmesi konusunda paneller oluşturduklarını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise şunları kaydetti: "Fikirler doğuyor, büyüyor ama bunların en büyük ihtiyaçlarının bir tanesi finansman. Panellerde de bu konuşuldu. Gençler bir fikir ortaya koyuyorlar, fikirlerini gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba içerisindeler ama fikri büyütebilmenin yolu da finansmandan geçiyor. Finansmana bakıldığında da sizin bu fikirlerinizi para sahiplerine, yatırımcılara, girişimcilere bunu göstermeniz gerekiyor. Özellikle gençlerimizin birçok fikri var, bu fikirlerini belirli bir aşamaya getirmişler ama bu aşamayı Türkiye ölçeğinin dışına çıkarmak, global rekabete açabilmek için açıkçası finansmanla buluşturmak durumundalar. Bunun için de finansman kaynaklarının duymak istediklerini, bu bir finansman modeli, iş modeli bunu kurmaları gerekiyor. Burası bugün için bakıldığında network oluşturabilmek adına, kime müracaat etmesi konusunda, nasıl müracaat etmesiyle alakalı paneller oluşturmaya çalıştık."'OLUŞUMUN 4 ORTAĞI VAR'Yıldız Teknopark olarak girişimlere yer veren oluşum oluşturduklarını belirten Tanışman, şöyle devam etti: "Bu oluşum güçlü bir oluşum. Bunun 4 ortağı var. Halk Bankası malum KOBİ bankacılığının bir numarası diyebiliriz. Öbür tarafta Türk Telekom , Türkiye'nin teknolojik altyapısının sahibi ve teknoloji şirketi ve Kalyon Grubu. Bu 4 şirket şu anda girişimlerin finansmanı için de güçlerini birleştirmiş durumdalar. Biz sadece bir GSYO ile kalmayıp fon kurmayla alakalı, kitle fonlamayla alakalı açıkçası finansman enstrümanlarının her birine gençlerimizin kolayca ulaşabilmesi için teknoparkları, özellikle Yıldız Teknopark özelinde buluşmaları için de bir adres de göstermiş olduk. Bunun bir başka konusu da Mühendisler ve Mimarlar Grubu ile bunu yapıyor olduk çünkü çok ciddi bir network'leri var. Mühendisler ve mimarlar da takdir edersiniz ki en inovatif yapılar oluyor. Onlardan çıkıyor bu fikirler. Bu fikirleri de geliştirebilmesi için de bu zirve bir yıldan bugüne kadar hazırlık içerisindeydik. Başarılı bir zirve oldu. Daha önceki zirvelerde 30 tane konuşmacı olurken bu yıl zirvede bu sayı 150'yi buldu. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki yıllarda bu yapılacak zirvelerle de bütün hepsi fikir aşamasındaki girişimcilerin bu fikirlerini büyütebilmesi, özellikle ülkemizin global rekabette söz sahibi olabilmesi için ne yapılmasıyla alakalı yolları bulabilecekleri bir zirve oldu. Bizim girişimcilerden ana beklentimiz lütfen kapıları çalmayı bırakmasınlar. Çünkü onların cesaretini artırabilecek olan her türlü enstrümanları en başta devletimiz bunu yapmaya çalışıyor. Çeşitli teşvikler veriyor. Birçok tecrübeli insan, tecrübelerini aktarabilmek için buradalar. İçerideki tecrübelere baktığımız zaman da sektörün önde gelenleri buradaydı. Girişimcilerden bizim beklentimiz lütfen ama lütfen ellerindeki imkanların peşinden koşsunlar."Zirvenin ardından Mimar ve Mühendisler Grubu, TEKNOFEST 2022'ye katılan 15 üniversite ve 5 lise takımına maddi destekte bulundu.

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