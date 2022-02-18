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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Van İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Van İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması

18.02.2022 15:50
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Van İş Dünyası Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Tüm imkanlarımızı gençlerimize hayatın her alanında daha aktif olmaları için seferber ettik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Tüm imkanlarımızı gençlerimize hayatın her alanında daha aktif olmaları için seferber ettik." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Gürcan, Van Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Gürcan, buradaki görüşmenin ardından Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (Genç MÜSİAD) düzenlenen Van İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve genç iş insanları ile bir araya gelen Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yıldır gerçekleştirdiği atılım sayesinde küresel ekonomiden aldığı payın arttığını ve dünya siyasetinde daha fazla söz sahibi olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınmasında dinamik girişimcilerin çok önemli payı olduğunu belirten Gürcan, "Bugün dünyada 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik. Ürün yelpazemiz çok geniş bir vaziyette. Üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız. Dünya ekonomisinde yerimizi yükseltmek konusunda kararlıyız. Bu yolda girişimcilik ve inovasyon hayati bir öneme sahiptir. " dedi.

Gençlere her zaman güvendiklerini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı gençlerimize hayatın her alanında daha aktif olmaları için seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karar alma aşamalarında gençlerimizin daha fazla yer alması için adımlar attık. Bu kapsamda milletvekili seçilme yaşını 25'e indirdik. Bürokraside önemli görevlere gençlerimizi getirdik. Seçme yaşını da 18'e indirdik. Gençlerimiz emeğimizi ve güvenimizi boşa çıkarmadı. Gençlerimizin bilim, sanat, spor ve ticaret başta olmak üzere hayatın her alanında elde etikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. 2003 yılında Türkiye'de şirket kurmak için geçen gün sayısı 40 iken, Dünya Bankası verilerine göre bu süre ortalama 7 güne inmiştir. Ancak sadece bir günde şirket kurmak da mümkün hale gelmiştir. Türkiye, 'Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde de önemli bir ilerleme göstermiş, 190 ülke arasında 33'üncü sıraya yükselmiştir. İş yapma kolaylığını daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Türkiye, genç girişimcilere önemli destekler sağlamaktadır."

Gürcan, konuşmanın ardından ülkede yapılan önemli yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve iş insanları katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Van İş Dünyası Buluşması nda konuştu Açıklaması

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Togo Cumhuriyeti, Mahmut Gürcan, İhracat, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, 'Van İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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