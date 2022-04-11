Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız"

11.04.2022 15:53
Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde teşkilat mensupları ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde teşkilat mensupları ile buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gürcan, "Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada ilk olarak teşkilat binasını ziyaret eden Gürcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DÖVİZDE OYNAKLIK YOK"

Kur korumalı mevduat hesabı ile dövizdeki aşırı yükselişlerin önüne geçildiğini ifade eden Gürcan; "Çok güzel bir günde bir araya geldik. Ramazan gününde sizlerle bir arada olmak bizlere onur verdi. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız Nurettin Nebati ve diğer bakan yardımcımız, bakanlığımızın bürokratları tamamımız sahada, vatandaşlarımızla bir arada olmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Sayın Bakanımız Nurettin Nebati de Mardin'de iş dünyası ile buluşuyor, onun da size çok selamı var. Ben de bugün Çerkezköy'de hem teşkilatımıza konuk olacağız, hem de iş dünyası temsilcilerimizle bir araya geleceğiz. Çerkezköy'ün nüfusu kadar ihracatı da yüksek. Kapaklı'da da Çerkezköy'de de yoğun göç alan, sanayisi ile gelişen ilçelerimiz. Baktığımızda 3.6 milyar dolar ihracat rakamı ile birçok ille eşdeğer ihracat rakamına sahip. Tabi ki teşkilatımızın içinden gelen, yıllarca emek veren birisi olarak, Sayın Bakanımız Nurettin Nebati gibi uzun yıllar teşkilatlarda bir arada olduk. Teşkilatların sorunlarını, dileklerini, taleplerini biliyoruz. Göreve geldiğimiz süreçte ülkemiz çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Özellikle dövizdeki hareketli günler tüm teşkilatlarımızın da vatandaşlarımızın da moralini bozuyordu. Ta ki, 20 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kur korumalı mevduat hesabı ile hem vatandaşımızın hem de iş dünyamızın morali yerine geldi. Doların değeri 18 buçuk liradan 11'e kadar düştü. Şu aşamada dolar kurunda bir oynaklık yok. Bu da hem iş dünyamızın hem de vatandaşımızın moralini yerine getiriyor" dedi.

"KASIM AYINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Kasım ayından itibaren enflasyonu düşüreceklerini belirten Gürcan, "Göreve geldiğimizde dolardaki yüksek oynaklığı giderdik, aynı şekilde faiz oranlarımız da yatırımcılara umut ışığı veriyor. Üçüncü olarak enflasyon maalesef bu kasım ve aralık ayında almış olduğumuz kamburla birlikte yüzde 60'larda seyrediyor. Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kesinlikle umutsuz olmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002'den 2022'ye kadar yapılan çalışmalara baktığınızda bunları göreceksiniz. Mart ayıyla birlikte 236 milyar dolar ihracat yaptık. Bu rakamlar rekor olarak karşımıza çıktı. Türkiye bu ihracatları yaparken Cumhurbaşkanımız önderliğinde özellikle karayollarıyla, havaalanlarıyla, ulaşım yatırımlarıyla ön plana çıktı. Özellikle OSB'lerimizi 3 katına çıkardık, bu yatırımlara destek verdik. İhracatımızı arttırdık. Bundan sonra da bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle artan enerji fiyatlarından dolayı bir sıkıntı yaşanıyor ama bu sıkıntılar da Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözülecek. Bakın Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşme sonrasında Rusya, Kiev'den geri çekildi. Bunu sağlayan gene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatları olarak aynı çabayı göstereceğiz. Bizler teşkilatlarımızla milletimizin emrindeyiz" ifadelerine yer verdi.

(Hüseyin Gökçeli/ İHA)

Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da polis ve şehit aileleriyle iftarda buluştu Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da polis ve şehit aileleriyle iftarda buluştu Bakan Yardımcısı Birkan: 2013'ten bu yana 2 milyon uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı Bakan Yardımcısı Birkan: 2013'ten bu yana 2 milyon uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Gürcan: 'Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız' - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement