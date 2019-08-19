Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Bitlis
'ten Van
'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis'in Adilcevaz
ilçesiyle Van'ın Erciş
ilçesini arasındaki Bayraklı
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesine geçmek üzere Van'a gelirken içinde bulunduğu 27 AA 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybetti. Beraberindeki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
(Nihat Çavuşoğlu/İHA)
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