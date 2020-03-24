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Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte Evde Kal çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte Evde Kal çağrısında bulundu.
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla şu mesajı gönderdi Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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