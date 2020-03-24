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Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Evde kal, sporla kal"
37 dakika önce
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz.
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:31
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