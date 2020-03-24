Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Evde kal, sporla kal" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: 'Evde kal, sporla kal' - Son Dakika Spor

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Evde kal, sporla kal"

37 dakika önce

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz.

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:31 

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