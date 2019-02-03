Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Sakarya'da Konferans Verecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen program için Çarşamba günü Sakarya'ya geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen program için Çarşamba günü Sakarya'ya geliyor.



17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından 'Asrın Güreşçisi' unvanına layık görülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Başarılarla dolu spor kariyerini 2007 yılında noktalayan Yerlikaya, tüm tecrübelerini Türkiye'deki spora katkı amacıyla aktarmaya devam etti. AK Parti 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Hamza Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini üstlendi. Milletvekilliği görevinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görevine başladı.



Birçok şehirde gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Hamza Yerlikaya, "2023 vizyonu çerçevesinde spor sporcu, yönetici ve siyasetçi gözüyle Türkiye'de Spor" konulu bir konferans için Sakarya'ya geliyor. Konferansa Sakarya'da bulunan spor çevrelerinin ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor. Konferans, Esentepe Kampüsü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 6 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'da gerçekleşecek. - SAKARYA

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