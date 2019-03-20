Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Kula'yı Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Kula'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Kula'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçeye gelen Baydaş, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Tosun'a 31 Mart yerel seçimde başarılar dileyen Baydaş, "Kula, sayın bakanımızın memleketidir, baba ocağıdır. Biz burada yapılan yatırımları yerinde görmek hem yapılacakları istişare etmek hem de sayın bakanımızın önümüzdeki günlerde bir ziyaretini bildirmek istedik. Ayrıca 10 gün sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Tosun'a destek vermek istedik." dedi.

Baydaş, daha sonra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kula Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Spor Panayırı'ndaki gösterileri izledi.

Sporcu ve antrenörlerle sohbet eden Baydaş, etkinliğe katılan öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:35 Kaynak: AA

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