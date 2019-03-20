Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'tan, Sürpriz Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kula Belediyesi'nin katkılarıyla Kula'da düzenlenen Spor Panayırını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ziyaret ederek çocuklarla tek tek ilgilendi.

Kula'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliği de ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş çocuklarla tek tek ilgilendi. Ziyarette Bakan Yardımcısı Baydaş'a Kaymakam Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve Meclis Üyeleri eşlik etti.Kula'da düzenlenen etkinlikle çocuk ve gençlerin gönüllerince eğlendiklerini ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Kulamızda iki gündür bayram havası var. Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer.Kulamızda bu bayram havası ve coşkusunu yaşatan Kulalı hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.