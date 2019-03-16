Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'tan Ziyaret

Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'tan Ziyaret

38 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beydağı Yurt Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'tan Ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beydağı Yurt Müdürlüğünü ziyaret etti.

Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte KYK Beydağı Yurt Müdürlüğünü giderek öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'dan yurt hakkında bilgi alan Baydaş, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Beydağı, İhsan Selim Baydaş, Güncel
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