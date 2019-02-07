Bakan Yardımcısı İnce: "2019 Yılını, Yaya Yılı Olarak İlan Ettik"

Bakan Yardımcısı İnce: "2019 yılını, yaya yılı olarak ilan ettik" Bakan Yardımcısı İnce, Antalya'da yaya önceliğine dikkat çekti İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Yayanın önceliği daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün kanunen yaptığımız uygulama olacak"ANTALYA -...

Bakan Yardımcısı İnce: "2019 yılını, yaya yılı olarak ilan ettik"

Bakan Yardımcısı İnce, Antalya'da yaya önceliğine dikkat çekti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:

"Yayanın önceliği daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün kanunen yaptığımız uygulama olacak"



ANTALYA - İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla hayata geçirdiği düzenlemenin, bugün 81 ilde tanıtımı yapıldı. Tanıtım için Antalya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılının yaya yılı olarak ilan edildiği belirterek, "Yayanın önceliği daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün kanunen yaptığımız uygulama olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen düzenlemenin bugün 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında tanıtımı düzenlendi. Bütün illerde eş zamanlı yapılan tanıtım ile 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Antalya'da ise İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ilkokul ve lise öğrencileriyle beraber yayaya öncelik için farkındalık oluşturdu. Atatürk Caddesi'nde çocuklarla birlikte yaya geçidinde yürüyen Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Karaloğlu, ardından sürücüleri durdurarak kısa bir denetim yaptı.

Ankara'dan Antalya'ya, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' diyerek geldiğini ifade eden İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan selamlar getirdiğini dile getirdi.

"2019 yılını, yaya yılı olarak ilan ettik"

Bugünün önemine değinen İnce şöyle konuştu:

"Trafikte yaya önceliğinin 2018'in ekim ayında yasallaşmasından sonra ilk defa bir lansmanla kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2019 yılını, yaya yılı olarak ilan ettik. Tüm Türkiye'de, bugün Bakanımız Soylu Ankara'da olmak üzere 81 ildeyiz. Toplam 20 bin yaya kavşağında 200 bin görevlimizle vatandaşımız farkındalık oluşturmak için bir lansman yapmak için yaya geçitlerindeyiz. Bu yayanın önceliği daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün kanunen yaptığımız uygulama olacak. Trafik güvenliği en fazla önem verdiğimiz güvenlik alanlarından birisi. Kazalarımız ve kazalarda kaybettiğimiz ölüm oranlarımız çok sayıda. Bunu en aza indirmek için kampanyalar düzenliyoruz. 'Kırmızı Düdük', 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' bunlardan bir tanesi. Bugün de yaya önceliği kasamında tüm Türkiye'deyiz. Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz. Aslında bunu çok rahat başarırız diye düşünüyorum. Hepimiz kemerlerimizi takarsak, hız sınırlarına uyarsak, araç sürerken cep telefonu kullanmazsak ve yaya geçitlerinde yaya öncelik verirsek bu sorunu bitiririz diye düşünüyorum."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Karayolları Trafik Kanunu'na yakın bir zamanda değişiklik yapıldığına değindi. Karaloğlu, "Trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yaya geçişlerinde yatay ve dikey yaya geçidi levhası olan yerlerde artık üstünlük yayanın. Sürücülerimizin yaya geçidinden geçen bir yaya varsa ona izin verecek veya geçme niyetinde olan biri varsa bekleyecek. Önce yaya geçişini tamamladıktan sonra trafik devam edecek. Bununla ilgili Türkiye 2019 hayatın öncelik yayanın yılı ilan edildi. Bugün bunun lansmanını yapıyoruz. İl uygulamasını çocuklarla beraber yaptık. Biz trafik güvenliğine çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz, daha önce 'Ölümle Tokalaşma' Projesi yaptık ve ülke genelinde büyük ilgi gördü. İnşallah bu kampanyayı beraber bir farkındalık oluşturarak yaya geçidine yaya üstünlüğünü sürücülere kabul ettiririz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öncelik yayanın"

5. sınıf öğrencisi Yaren Akkuş, "Bugün araçların yayalara öncelik vermesinin doğru olduğunun sesini duyurmak için buradayız. Öncelik tabii ki yayaların. Bunun için hepsinden önce güvenlik geliyor. Güvenlik kurallarına uymak zorundayız" dedi.

Sürücülere, önceliğin yayalarda olduğunu belirtmek için burada olduklarını söyleyen 11 yaşındaki Mert Çetin ise, "Biz okula giderken tehlike altında oluyoruz. Bunu öğrendikten sonra bize dikkat göstereceklerini düşünüyorum. Sürücülerin pankartlarla ve düdüklerle dikkatini çekmek için buradayız" diye konuştu.

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