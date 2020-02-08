Bakan Yardımcısı İnce'den çığ şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün baba evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van ili Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Babası Selahattin Karagöz ve Annesi Havva Karagöz'e taziyelerini sundu. Bakan Yardımcısı İnce'ye Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer devlet kurumlarının temsilcileri eşlik etti. - KOCAELİ