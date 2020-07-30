Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'de trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki trafik denetim noktasında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı için trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Kemalpaşa ilçesinde bulunan Ankara asfaltı polis noktasını ziyaret etti. İnce'yi Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel karşıladı.İnce, sürücülere çeşitli hediyeler dağıtırken trafik kurallarına duyarlı olunması amacıyla araç içerisindeki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.