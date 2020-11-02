İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin, "Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" dedi.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından, 'Hasarlı yapılar yağmalanıyor! Yurttaşlar, hasarlı binalardaki hırsızlıkların önlenmesi için güvenlik güçlerinin önlem almasını istedi' başlıklı haberi paylaşarak, "Fitnenin Sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" dedi.
- Kaynak: DHA
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