Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığında incelemelerde bulundu.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı hizmet binalarının yerine yapılan yeni binalarda incelemelerde bulunan İnce ve Uzunkaya, daha sonra gaziler ve Özel Harekat personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi.



Yemeğin ardından Özel Harekat Başkanlığı Gaziler ve Engelliler Spor Kulübü'nde gazilerle ok atışı yapan İnce ve Uzunkaya, genel güvenlik önlemleri ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

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