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Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız

30.09.2021 12:48
Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, pandemi sürecinde 10 yılda yapılacak teknolojik dönüşümün 1-2 yılda gerçekleşmesine şahit olduklarını belirterek, "Biz dijital dönüşümlerin önümüzdeki dönemde meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, pandemi sürecinde 10 yılda yapılacak teknolojik dönüşümün 1-2 yılda gerçekleşmesine şahit olduklarını belirterek, "Biz dijital dönüşümlerin önümüzdeki dönemde meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde düzenlenen programda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile sanayiciler de yer aldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Kacır, pandemi sürecinde birçok ülkenin ihtiyaç duyduğu çoğu ürüne ulaşamadığını dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip ülkelerin pandemide ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin son 20 yılda sanayi atılımları ile pek çok alanda kendi kendine yeterli hale geldiğini anlatan Kacır, "10 milyar dolar ihracata ulaşmış Gaziantep gibi ihracat üssü bir şehirle gurur duyuyoruz. Böyle bir şehrin yüksek teknolojiye dönüşerek çok daha ileri noktalara gelmek Gaziantep'in hedefi. İkinci yılında olduğumuz pandemi sürecinin içerisindeyiz. Bu süreçte maalesef pek çok ülke ihtiyaç duyduğu çoğu ürüne ulaşamadı. Dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip ülkeler pandemi sürecinde ön plana çıktı. Türkiye son 20 yılda sanayi atılımları ile pek çok alanda kendi kendine yeterli bir ülke haline geldi. Pandemi sürecinde on yılda yapılacak teknolojik dönüşümün bir iki yılda gerçekleşmesine şahit olduk. Biz dijital dönüşümlerin önümüzdeki dönemde meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. 'DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE DESTEKLERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'Bakanlık olarak birçok iş birliği projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, 'milli teknoloji hamlesi'ni sürdürdüklerini belirterek, "Desteklemelerde makine sektörünün desteklemeleri ile başlamıştık. Sağlık, ilaç ve tıbbi sektörde ve bugün de dijital dönüşüm başlığı ile desteklerimizi hayata geçiriyoruz. Sanayicilerimizin bu desteklemelere de yüksek düzeyde ilgi göstereceğini ümit ediyoruz. Türkiye bir üretim üssü. Şimdi ileri teknoloji yapma zamanı diyoruz ve tüm sanayicilerimizi buna katılmaya davet ediyoruz. Özellikle KOBİ'lerimize önemli destekler sunuyoruz. KOSGEB desteklerimizle de yine yatırımcılarımızın yanında yer alıyoruz. Gaziantepli sanayicilerimizin ve KOBİ'lerimizin de yüksek katılım sağlamasını bekliyoruz. Bu dönüşümlerde ille de performans diyoruz" dedi. Gaziantep Valisi Gül ise en önemli görevlerinin, model fabrika gibi merkezleri verimli kullanmak olduğunu söyledi.Programın sonunda Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Konukoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır'a günün anısına plaket verdi.

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Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız
Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız
Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız
Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız
Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız

Mustafa Varank, Mehmet Fatih, geri dönüşüm, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız - Son Dakika
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