Bakan Yardımcısı Kacır, Manisalı sanayicilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 15 yıllık periyotta yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ortalaması yakaladığını hatırlatarak, "Şimdi bir, iki yıldır bu büyüme ivmemizi kaybetmiş olsak da inşallah 2020'den itibaren hem bir parçası hem de şahidi olacağız. Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyi üst üste yeniden yakalamayı başaracağız." dedi.

Manisa'da düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya katılan bakan yardımcısı Kacır, yaptığı sunumda Manisalı sanayicilere bakanlık tarafından verilen destek ve programlar ile yeni teknolojik hamleler hakkında bilgi verdi.

Kacır, Türkiye'nin Avrupa'daki pek çok ülkeden ortalama 15 yaş daha genç nüfusuyla bölgenin en dinamik ve demografik özelliğine sahip ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusuyla Avrupa'daki pek çok ülkeden 15 yaş daha genç olduğunu, Türkiye'nin bu yönüyle ciddi bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Genç nüfusunda ülkelerin teknolojik hamlelerinin ilham kaynağı olduğuna işaret eden Kacır, "Dünyada teknoloji ve dijitalleşmeyi gençler sürüklüyor. Gençler pek çok alandaki yeniliklere imza atıyor. Genç insanların kurduğu şirketler çok kıdemli rakiplerin, hızla geride bırakmayı başarıyor. Dolayısıyla bu dönüşüme gençler liderlik yapıyor. Biz de önümüzdeki dönem içerisinde geliştirdiğimiz bütün politikalarda atacağımız adımlarda bu genç ve dinamik nüfusumuzu en büyük kuvvetimiz olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kacır, Türkiye'nin satın alma gücü kalitesine göre dünyanın en büyük 13'ncü ülkesi konumuna yükseldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başında satın almada 18'inci sıradayken, şimdi 13'ncü sıraya kadar geldik. İnşallah adım adım sıralamadaki yerimizi adım adım yükseltmeye devam edeceğiz. 15 yıllık periyoda baktığımızda yüzde 5 buçuğun üzerinde ortalama büyüme oranıyla bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisi olduk. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde büyüme oranları yıllık yüzde 1 buçuk seviyesindeyken gelişmekte olan ülkelerde yıllık ortalama yüzde 3 buçuk 4 seviyesindeki iken, ülkemiz yüzde 5, yüzde 5 buçuğun üzerindeki büyümeyi 15 yılda yakalamış olduk. Şimdi bir, iki yıldır bu büyüme ivmemizi kaybetmiş olsak da inşallah 2020'den itibaren hem bir parçası hem de şahidi olacağız. Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyi üst üste yeniden yakalamayı başaracağız."

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çağımızda artık sadece teknolojiye çevirmekte yetmiyor artık, yüksek teknolojiye yüksek katma değerli ürün üretebiliyorsanız eğer inovasyon kültürünü oluşturduysanız, yapay zeka kültürünü oluşturduysanız daha da ileriye gidiyorsunuz. Onun için Türkiye'de kendisine bir hedef koydu. 2023 hedefleri içerisinde inşallah bunları hep beraber yapmak zorundayız. Başka çaremiz de yok. Özellikle son dönemlerdeki, Türkiye'ye yönelik dünyadaki bir kısım saldırıları gördüğümüz zaman Afrin operasyonunda, Barış Pınarı operasyonunda bunu biz yaşadık. Yerli ve milli teknolojinin ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğuna şahit olduk."

Konuşmaların ardından bakan yardımcısı Kacır, sanayicilerin sorularını yanıtladı.