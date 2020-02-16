Bakan Yardımcısı Kaymakcı 'Arnavutluk için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan 'Arnavutluk için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılacak.



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrasında 17 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenecek 'Arnavutluk için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılacak.



Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremden sonra Türkiye ilk harekete geçen ülkelerden biri olmuştu. Türkiye'den giden arama-kurtarma ve sağlık ekipleri deprem günü Arnavutluk'a intikal etmişti. TİKA, AFAD ve Kızılay hızlı ve etkin bir şekilde insani yardımları deprem bölgesine ulaştırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden 'Laç' kasabasında TOKİ tarafından depremzedeler için 504 konut inşa edilmesi için hazırlıklar başlatılmıştı. - ANKARA