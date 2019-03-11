Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Kaymakcı Bükreş'e Gidiyor

Bakan Yardımcısı Kaymakcı Bükreş'e Gidiyor

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Bükreş'e gidiyor.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı Bükreş'e Gidiyor, System.String[]
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Bükreş'e gidiyor.

AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısı 11 Mart 2019 tarihinde Bükreş'te gerçekleştirilecek. AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Genel Sekreterliğinden temsilcilerin de yer alacağı toplantıya, AB üyeliğine aday Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katılacak. Toplantıda aday ülkelerin üyelik yönünde kaydettiği gelişmeler ele alınacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Bükreş, Politika
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