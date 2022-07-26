Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik

26.07.2022 14:03
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerimiz sadece AB ile yaptığımız projelerden ibaret değil, hedefimiz tam üyelik.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerimiz sadece AB ile yaptığımız projelerden ibaret değil, hedefimiz tam üyelik. Bu süreçte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve güvenlikten savunmaya her alanda iş birliğini AB ile artırmak istiyoruz. Türkiye bu kararlılığına devam edecek" dedi.

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Nüket Küçükel Ezberci ve davetliler katıldı. 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinde, yaşlılığın yeniden tanımlanması ve bu sürecin sağlıklı, mutlu ve aktif bir biçimde geçirilmesi üzerine çalışmalar yürütüldü. 14 ay süren bu projeyle, Türkiye ve Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda diyalog geliştirildi ve iki ülke 'yaşlanma' konusundaki yaklaşımlarını birbirleriyle paylaştı. Proje faaliyetleri kapsamında her iki ülkeden uzmanlar, yaşlılar ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çalışma grupları karşılıklı ziyaretler de gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumun diyaloğunun önemine değindi. Kaymakcı, "Biz AB Başkanlığı olarak Tük sivil toplumuna her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye-AB ilişkilerimiz sadece AB ile yaptığımız bu projelerden ibaret değil, hedefimiz tam üyelik. Bu süreçte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve güvenlikten savunmaya her alanda iş birliğini AB ile arttırmak istiyoruz. Türkiye bu kararlılığına devam edecek" dedi. 'DENEYİMLER PAYLAŞILDI'Kaymakcı, 2008 yılından bu yana 2 proje yürüttüklerini belirterek, "Birisi Sivil Toplum Diyaloğu bir de Sivil Topluma Destek Programı. Bu programlar çerçevesinde şu ana kadar yüzlerce projeye 70 milyon avroya kadar kaynak sağlandı ve bu sayede Türk sivil toplum kuruluşlarıyla diğer Avrupa sivil toplum kuruluşları çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. Bunlardan bir tanesi de tabii ki sağlık. Yaşlılık ve yaşlı bakımı. Gerçekten bu projeyi çok önemsiyorum. Bu ortak sınamayı birlikte aşmamız lazım. Türkler övünüyoruz, yaşlılarına iyi hürmet eden bir ülke olarak. Bu sanıyorum büyük ölçüde doğru. Ben eminim başka ülkelerin de yaşlılara hürmet konusunda iddialı olduklarını da görüyoruz. Aslında bu proje yaşlılık ve yaşlı bakımı konusunda Avrupa'nın iki önemli ülkesini ortak çalışmaya teşvik etti ve deneyimler paylaşıldı. Bu tabii ki önemli bir konu" diye konuştu.Kaymakcı, "Hollanda'da onlarca farklı ülkeden gelen o ülkeye entegre olmuş toplumlar var. Türkiye'de de yabancı nüfusumuz var. Dolayısıyla bu anlamda iş birliği paylaşımı da çok önemli. Artık söylediğim gibi sınama olarak tanımlamak istiyorum. Hızlı yaşayıp genç ölmeyeceksek hepimiz yaşlılığı tadacağız. İnsanların son yıllarını yaşlanarak öleceksek en iyi şekilde tamamlaması hepimizin gönlünden geçen bir şey. Bu aslında yaşlı geleceğimize yaptığımız değerli bir yatırım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Hedefimiz AB'ye tam üyelik' Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Hedefimiz AB'ye tam üyelik' Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi
Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB'ye tam üyelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement