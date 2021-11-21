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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı

21.11.2021 18:39

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Her şeye rağmen, inişlerine, çıkışlarına ve zorluklarına rağmen AB üyelik süreci devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Her şeye rağmen, inişlerine, çıkışlarına ve zorluklarına rağmen AB üyelik süreci devam ediyor. Üyelik süreci de en az üyelik kadar bizim için değerli. Türkiye bu konuda kararlı bir şekilde ilerliyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği ve Küçük Kulüp Derneği tarafından organize edilen İzmir'de görev yapan kariyer konsolosları, fahri konsoloslar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen günübirlik İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası, Küçük Kulüp kortlarında gerçekleştirildi.

Tek bayanlarda Küçük Kulüp üyesi Deniz Lapi Tanaydın birinci, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Neciye Gökçen Kaya ikinci oldu. Tek erkekler kategorisinde ise Türkiye Tenis Federasyonu Asbaşkanı Bülent Necimoğlu birinciliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ikinciliği elde etti.

Turnuva bitiminde düzenlenen ödül töreni ve hatıra plaketi takdimi sonrası gazetecilere açıklama yapan Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin hem Türkiye hem AB için Avrupa ve dünya tarihinde iz bırakacak önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'nin nüfus ve yüz ölçümü anlamında büyüklüğü, ekonomisinin diğer Avrupa ülkeleriyle farklılıkları olduğu gibi bazı önyargılar bulunduğunu ve bunların aşılması gerektiğini aktaran Kaymakcı, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanmasının da son derece önemli olduğunu belirtti.

İkili iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkati çeken Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Türkiye bu temel 5 parametrede ilerlediği zaman Türkiye'nin üyeliğini hiç kimse durduramaz. Türkiye siyasetiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, tarihiyle, sporuyla bir Avrupa ülkesi. Türkiye'nin Avrupa'da ve ötesinde çıkar ve egemenliğini en üst noktada koruyabilmesi, savunabilmesi ve ilerletebilmesi için AB'ye üye olması gerekiyor. Bu bizim için bir seçenek değil, adeta bir gereklilik. Avrupa Birliği, Avrupa kıtasının karar alma mekanizmasına dönüşüyor. Türkiye'nin de AB'nin karar alma mekanizmasında olması gerekiyor. Uzun ve zor bir süreç. Hiçbir üyelik Türkiye'nin üyeliği kadar zor, karmaşık ve sorgulanan bir üyelik değil. 5 temel neden söyledim. Gerçekleştiği zaman da Türkiye'nin AB'ye üyeliği, birçok ülkenin AB'ye üyeliğinden çok daha değerli olacak. Hem Türkiye hem AB ve hem de ötesi için önemli bir gelişme olacak. Şu anda ilişkiler istediğimiz düzeyde değil. Maalesef bazı üye ülkeler veto haklarını ve AB dayanışmasını aday ülke Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Her şeye rağmen, inişlerine, çıkışlarına ve zorluklarına rağmen AB üyelik süreci devam ediyor. Üyelik süreci de en az üyelik kadar bizim için değerli. Türkiye bu konuda kararlı bir şekilde ilerliyor."

Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla İzmir'de böyle bir organizasyon gerçekleştirmeye karar verdiklerini bildirdi.

Bu noktada sporun önemine işaret eden Kaymakcı, "Yurt dışında görev yaptığım tüm ülkelerde tenis ve hentbol ile samimi dostluklar kurdum. Her şeyden önce sağlıklı kalmak için çok önemli. Bir insanın en sadık dostlarından biri de bir spor branşında iyi bir düzeye sahip olması. Spor en iyi dostlardan biri, kalıcı bir dostluk. Tenis bir halk sporudur." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı

Avrupa Birliği, Türkiye, İzmir, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İzmir Avrupa Kariyer Konsolosları Tenis Turnuvası'na katıldı - Son Dakika
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