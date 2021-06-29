Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 43'üncü toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Arnavutluk Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 43'üncü Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, Covid-19 küresel salgını sonrası toparlanma sürecinde geniş Karadeniz bölgesinde KEİ çatısı altındaki iş birliği ve gündemdeki güncel konular ele alınacaktır" denildi.