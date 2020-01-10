Bakan Yardımcısı Kaymakçı, ticaret için Balkanları hedef gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Kaymakçı, ticaret için Balkanları hedef gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, ticaret için Balkanları hedef gösterdi

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, komşu ülkelerle ticaretin daha da geliştirilmesi gerektiğine ve pazar çeşitlemesine gidilmesinin önemine dikkat çekerek, Mersin iş dünyasına Balkan ülkelerini hedef gösterdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, ticaret için Balkanları hedef gösterdi, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, komşu ülkelerle ticaretin daha da geliştirilmesi gerektiğine ve pazar çeşitlemesine gidilmesinin önemine dikkat çekerek, Mersin iş dünyasına Balkan ülkelerini hedef gösterdi. Önümüzdeki süreçte bu ülkelerin AB'ye girme olasılıklarını hatırlatan Kaymakçı, imkanı olan firmaların burada yatırım yapabileceğini söyledi.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek Oda Başkanı Ayhan Kızıltan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaymakçı, dünyada yaşanan gelişmeleri özetleyip bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerek Ortadoğu, gerek Avrupa, gerekse Afrika pazarlarında yaşananları değerlendiren Kaymakçı, Mersinli yatırımcıların güçlü oldukları Irak pazarında daha da büyümeleri gerektiğine dikkat çekerek, yatırım için Balkan ülkelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda yurtdışı kaynaklı destekler hakkında da bilgi veren Kaymakçı, ardından Mersin iş dünyasının taleplerini dinledi. Kaymakçı, 8-13 Kasım 2020'de Mersin'de düzenlenecek olan Turunçgil Kongresine destek sözü de verdi.


MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise iş dünyasının, dünyanın hiçbir coğrafyasındaki iş insanlarıyla sorun yaşamadığına dikkat çekip, ancak hükümetler arası gerginliklerden etkilendiklerini dile getirdi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın önemli imkanlara sahip olduğunu ve bu bölgedeki zenginliğin iyi kullanılması halinde tüm dünyaya yeteceğini kaydeden Kızıltan, "Türkiye bu konuda bir strateji geliştirmeli ve bu noktada sizlere büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaymakçı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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