Bakan Yardımcısı Kaymakçı Tosyalı muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakçı Tosyalı muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakçı Tosyalı muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Çeşitli programlara katılmak için memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Kaymakçı Tosyalı muhtarlarla buluştu, System.String[]

Çeşitli programlara katılmak için memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı muhtarlarla bir araya geldi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tosya'da bir dizi programa katıldı. Kaymakçı ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kariyer günlerine konuşmacı olarak katıldı. Buradaki programın ardından ilçe yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulunan Kaymakçı, akşam saatlerinde Tosya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı.


Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı'nında katıldığı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, muhtarların sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Kendilerine iletilen sorunları tek tek dinleyen Kaymakçı, Ankara'ya dönüşlerinde bildirilen konularla ilgileneceklerini ve sonuçları konusunda da bilgi vereceklerini söyledi.


Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ilçedeki programına devam etmek üzere bağevine geçti. - KASTAMONU

Kaymakçı, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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