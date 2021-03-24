Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-Danimarka siyasi istişarelerine katılacak - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-Danimarka siyasi istişarelerine katılacak
24.03.2021 10:47
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Carsten Gronbech Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Carsten Gronbech Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakcı ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Danimarka ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınarak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyelik sürecimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
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