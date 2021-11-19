Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi

19.11.2021 17:58
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Kaymakcı ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Başkanlığında Erasmus+ kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim görmüş gençlerle bir araya geldi.

Toplantının başında konuşan Kaymakcı, AB Başkanlığının Türkiye'yi AB üyeliğine hazırlayan kurum ve "Türkiye'de siyasi reformların mutfağı" olduğunu söyledi.

Başkanlığın görevleri arasında 35 fasılda Türkiye'yi AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmenin olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Başkanlık bünyesinde bir genel müdürlüğün AB ile mali iş birliği ve birlik programlarını yürüttüğünü anlattı.

Kaymakcı, AB Başkanlığının bir diğer çalışma alanının da iletişim olduğuna işaret ederek, "AB'nin ne olduğunu ve ne olmadığını Türklere anlatıyoruz. Aynı zamanda AB ülkelerine ve kurumlarına, Türkiye'nin ve Türkiye'nin AB üyeliğinin ne olup olmadığını anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu alanlarda AB Türkiye Delegasyonu ile yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Kaymakcı, "Ufkumuz, Avrupa. Dolayısıyla tek bir ekip gibi çalışıyoruz." dedi.

Kaymakcı, bugünkü toplantının mali iş birliği ve birlik programları vesilesiyle düzenlendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2004'ten bu yana 850 bin civarında Türkiye ve diğer Avrupa vatandaşı bu programlara dahil oldu. Türkiye, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma programında en fazla başvuru alan ülke. Diğer Avrupa ülkeleri öğrencileri için Erasmus'a veya diğer Avrupa Dayanışma Programı'na alternatif programlar olabilir. Ama Türk öğrencileri için Erasmus çok önemli bir program. Avrupa Dayanışma Programı da öyle."

Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı'nın çok önemli ve değerli olduğunu belirten Kaymakcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Kaymakcı, Avrupalı öğrencilerin bir diğer Avrupa ülkesine kolayca gidebildiğini örnek vererek Türk öğrencilerin ise değişim programlarına katılabilmek için vize ve diploma denkliği gibi birçok sorunla karşılaştığına dikkati çekti.

Bu programlar sayesinde gençlerin, öğretmenlerin, çırak ve kalfaların hem kişisel gelişim açısından ilerlediğini hem de başka kültür ve inançları tanıdığını belirten Kaymakcı bu süreçte Türkiye'nin de başka kültür ve inançlara tanıtıldığını kaydetti.

"(AB programları) İş birliğinin devam etmesini sağlayan yakıt gibi düşünülebiliriz"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas da Ankara'da şimdiye kadar yürüttüğü faydalı ve yapıcı temaslarda "zihninin meşgul olduğunu", öğrencilerle bir araya geldiği ve "kalbini meşgul eden" bu toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Schinas, AB'ye katılım sürecinin hizmet, para, gümrük, tarım ürünlerinin ötesinde insanlarla ilgili olduğunu aktararak, "AB'nin insan odaklı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. İlişkilerde insandan insana kurulan bağ, en az tüm bu konular kadar önemlidir, belki daha da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erasmus+ ve Ufuk Programları gibi programlar vesilesiyle bir araya gelindiğini belirten Schinas, "Aslında bu programlar aramızdaki iş birliğinin devam etmesini sağlayan yakıt gibi düşünülebilir." dedi.

Schinas, Bakan Yardımcısı Kaymakcı'ya Türkiye-AB ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Ortak bir şeyi de paylaşıyoruz. Her ikimiz de Brugge'daki Avrupa Kolejinden mezunuz. Bundan dolayı her ikimiz de Avrupa'yı bir teori olarak değil akademik deneyimi yaşayarak ele alıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere bu programlara katılarak bir dizi değer ve ilkenin parçası haline geldiklerini söyleyen Schinas, "Sayın Kaymakcı'yla şu konuda tamamen hemfikirim; katılım sürecinde olan ülkelerden ya da üçüncü ülkelerden bu programlara katılıma izin var. Ancak pratikte vize gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar, bu hiç adil değil." ifadesini kullandı.

Schinas, öğrencilerin vize konusuna ilişkin sorunlarını, Türkiye'de bulunan AB ülkelerinin büyükelçileriyle yapacağı toplantıda gündeme getireceğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti 18:34 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
18:59 FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı
18:44 Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini pompalı tüfekle bastı, polisler evi abluka altına aldı
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı         
19:00
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 19:14:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement