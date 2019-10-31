Son Dakika Haberleri: Bakan yardımcısı kaymakcı yarım milyon vatandaşımız erasmus'la avrupa'ya gitti
Son Dakika Güncel Bakan yardımcısı kaymakcı yarım milyon vatandaşımız erasmus'la avrupa'ya gitti

Bakan yardımcısı kaymakcı yarım milyon vatandaşımız erasmus'la avrupa'ya gitti

6 saat önce

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Yarım milyon vatandaşımız Erasmus'la Avrupa'ya gittiDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "2004'ten bu yana yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Yarım milyon vatandaşımız Erasmus'la Avrupa'ya gitti

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "2004'ten bu yana yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik. Erasmus'a katılanlar daha bilgili insanlar haline geliyor ve yurt dışında bir ülkede olmaktan dolayı da deneyimleri artıyor" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Erasmus Plus Programı kapsamında düzenlenen çalışma kahvaltısına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nda düzenlenen kahvaltıda Erasmus ülkelerinin büyükelçileri ile Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve çok sayıda davetli de yer aldı.

'YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSANIMIZ AVRUPAYA GİTTİ'

Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "2004'ten bu yana yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik. Bunların içerisinde lisans öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenlerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız, öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz var. Keza Avrupa ülkelerinden de ülkemize gelen birçok öğrenci var. Erasmus'a katılanlar daha bilgili insanlar haline geliyor ve yurt dışında bir ülkede olmaktan dolayı da deneyimleri artıyor" dedi.

'ERASMUSLULAR HEM GEZİYOR HEM DE OKUYORLAR'

Türkiye'nin Erasmus programına dahil olan 34 ülke arasından en fazla başvuru alan ülke olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Mümkün olduğu kadar lisans öğrenimi gören öğrencileri, akademisyenlerimizi, çıraklarımızı, kalfalarımızı, öğretmenlerimizi, gönüllülerimizi bu programa dahil etmek istiyoruz. Bizim Türkçe'de bir sorumuz var, 'Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?' diye. Erasmus'lular en fazla bilen. Çünkü hem geziyorlar hem okuyorlar. Değişik kültürleri tanıma şansları oluyor ve kişilikleri güçlü bir şekilde gelişiyor. Yetenekleri artıyor dolayısıyla iş bulmaları da kolaylaşıyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, daha sonra büyükelçiler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan yardımcısı kaymakcı yarım milyon vatandaşımız erasmus'la avrupa'ya gitti

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
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