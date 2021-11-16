Bakan Yardımcısı Kıran: "(Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kıran: "(Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde"

Mavi Miras Fotograf Sergisi'nin açılışı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın konuşması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması Sergilenen fotoğraflar ve davetlilerin fotoğrafları incelemeleri ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,...

Mavi Miras Fotograf Sergisi'nin açılışı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın konuşması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması Sergilenen fotoğraflar ve davetlilerin fotoğrafları incelemeleri ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Bakan Yardımcısı Kıran, açılışta davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

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