Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Rohinga mültecilerine kapılarını açan ülkelerin yanında duracaktır - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye Rohinga mültecilerine kapılarını açan ülkelerin yanında durmaya devam edecektir. Bu insani trajedi karşısında Rohingalı Müslümanların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların iyileştirilmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere eş sunuculuğunda yapılan 'Rohinga Mültecilerine Yardımların Sürdürülmesi Donörler Konferansı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Kıran, Rohinga krizinin çağın en büyük trajedileri arasında yer aldığını belirtti. Rohingalı Müslümanlar'ın, yardım ve desteğe büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Kıran, "Bu toplantının, müşterek çabalarımızda nereye geldiğimizi anlamamıza yardımcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, en başından bu yana Rohinga Müslümanlarının haklı davasının yanında durmuş ve kuvvetle desteklemiştir. En temel insani ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılan Rohinga Müslümanları, uluslararası toplumun desteğini hak etmektedir. Rohinga Müslümanları'nın gönüllülük esası çerçevesinde, güvenli ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde Myanmar'daki evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, uluslararası toplum çabalarına ivme kazandırmalıdır" dedi.

'TÜRKİYE KAPILARINI AÇAN ÜLKELERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK'Kıran, Türkiye'nin, Rohinga mültecilerine kapılarını açan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Her şeyden önce bir milyondan fazla Rohinga mültecisinin yardım ve barınma konusundaki ağır yükünü üstlenen Bangladeş 'in her türlü takdiri, teşviki ve desteği hak ettiğini vurgulamak isterim. Bu insani trajedi karşısında Rohingalı Müslümanların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların iyileştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Bunun uluslararası veçhelere sahip bir kriz olduğu açıktır. Dolayısıyla, küresel ölçekte kolektif bir yanıta ihtiyaç duyulmaktadır. Bu minvalde, Türk yardım kuruluşları krizin başladığı 2012 yılından bu yana sahada bulunmaktadır. Sadece Myanmar'da değil, Cox Bazar'daki mülteci kamplarında da görev yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları Emine Erdoğan Hanımefendi, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 'yla birlikte 2017 yılı Eylül ayında Cox Bazar'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrım gözetmeksizin, herkese insani ve kalkınma yardımı sağlıyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN SAĞLADIĞI YARDIMLAR 65 MİLYON DOLARA ULAŞTI'Kıran, Türkiye'nin son 8 yıldır sağladığı yardımların ve gerçekleştirdiği projelerin toplamının 65 milyon dolara ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Cox Bazar'daki mülteci kampının 9'uncu Sektöründeki tek sahra hastanesi Türkiye tarafından işletilmektedir. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılayı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız, Arakan'da ve Bangladeş'te çok sayıda projeyi gerçekleştirmektedir. Bu projeler 8 binden fazla konut, 1200 geçici barınak, 36 okul ve 5 eğitim merkezin inşasını kapsamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladıkları üzere, Türkiye ilk günden itibaren olduğu gibi bundan sonra da Rohinga halkına yönelik insani yardım çabalarını sürdürecektir. Nitekim bu sözüne sadık kalan ülkemiz, 2021 yılında yaklaşık değeri 6 milyon dolar olan çok sayıda projeyi üstleneceğini taahhüt etmektedir. Bu konferansa katılan devletlerden ve kuruluşlardan dayanışmalarını sürdürmelerini bekliyoruz. Zira, insanlığın kalanı için bir örnek teşkil etmek istiyorsak, Rohinga halkına yardım amacıyla yürüttüğümüz müşterek çabaların başarısız olmasına izin veremeyiz."