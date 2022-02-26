Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler için kara sınır kapısı uygulamalarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler için kara sınır kapısı uygulamalarını duyurdu

26.02.2022 00:14
Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler için kara sınır kapısı uygulamalarını duyurdu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye gelişlerinde sınır kapılarından geçişleri kolaylaştırmak için bölgedeki ülkelerle yakın iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye gelişlerinde sınır kapılarından geçişleri kolaylaştırmak için bölgedeki ülkelerle yakın iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Twitter'dan paylaştığı mesajda Kıran, "Ukrayna'dan kara yolu ile tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kıran, Ukrayna'dan ayrılacak vatandaşların kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamalara da yer verdi.

Buna göre, söz konusu sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

" Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor."

YORUMLAR
500
İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı Biden, NATO'nun Mukabele Kuvveti'ni aktive etmesini memnuniyetle karşıladı

PCR Testi, Ukrayna, Vize, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler için kara sınır kapısı uygulamalarını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
23:15 Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 00:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler için kara sınır kapısı uygulamalarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement