Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor." dedi.

Ahmet Koca, Kars Valiliğinin, Sarıkamış'ta bir otelde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Şehitlerin 105 yıl önce buz gibi havada cennete yürüdüğünü anımsatan Koca, şöyle konuştu:

"Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu bu necip millet, söz konusu olan vatan ise tıpkı ecdadının da yaptığı gibi hem serden hem yardan geçmiş ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan ya şehadet şerbetini içmiş ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail, İtalya, Fransa'nın hasmane tutumları, Suriye'de tezgahlanan oyunlar, 15 Temmuzda yapılan hain kalkışma bize gösteriyor ki her ne kadar piyonlar değişse de Türk milletinin düşmanları bu cennet vatanı parçalamak için boş durmuyorlar ve durmayacaklar."

Vali Türker Öksüz de Mehmetçiğin ülke içinde ve dışında başarılı bir şekilde terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Mehmetçiklerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerin bugün de PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ gibi terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, ülkemizi bölemeyecek, bu ülkeye diz çökertemeyecek." diye konuştu.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit ve gazi aileleriyle görüşerek sohbet etti.

Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:10 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
00:09 İstanbul-eski ceo'nun kaçışı 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
00:06 Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
00:05 Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
00:04 "Dilsiz", Beykoz'da sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika
23:52 Selman Öğüt'ün Kemalistlerlerle ilgili sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler! - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 00:22:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]