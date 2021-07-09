Bakan Yardımcısı, kullandığı traktör ile Taşköprü sarımsağının hasadını başlattı

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadını başlattı. Bakan Yardımcısı Metin, tarlada traktörün direksiyonuna geçerek bir süre tarlayı sürdü.

24 Haziran'da Kastamonu'da bir takım ziyaretlerde bulunan ve aradan 15 gün sonra tekrar şehre gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadına katıldı. Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan Yardımcısı Metin, çiftçilerle bir süre sohbet ettikten sonra Taşköprü sarımsağının hasadını başlattı. Direksiyonun başına geçen Bakan Yardımcısı Metin, traktörü bir süre kullanarak tarladan sarımsak çıkarttı. Çıkarttığı sarımsakları da tarladan toplayan Metin, sarımsakları birleştirerek bağ haline getirdi. Bakan Yardımcısı Metin, bir sarımsak üreticisine 'Sarımsak Takip Sistemi' belgesini, tüm üreticiler adına temsilen takdim ederek, hasadın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Sarımsak deyince akla Taşköprü gelir"

Hasadan başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Taşköprü'nün marka bir bölge olduğunu söyledi. Taşköprü'nün en önemli marka değerinin sarımsağı olduğunu söyleyen Metin, " Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Sarımsak deyince akla Taşköprü gelir. Bu anlamda aldığı coğrafi işaretle de tescillemiş oldu. Biraz önce tanıtımını yaptığımız ve tescil belgesini verdiğimiz Bayram beye, Taşköprü çiftçisi adına teslim ettik. Bu kare koduyla tüketicimiz, gönül rahatlığıyla Taşköprü sarımsağıyla ithal sarımsakları ayırt edebilecek. Tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması için bu sistem uygulamaya geçmiş oldu" dedi.

"Üreticimizin yanındayız"

Taşköprü sarımsağının tadını, bilinçli tüketicilerin bileceğini söyleyen Metin, "Hem üretici açısından, hem tüketici açısından uygun fiyat politikasıyla inşallah bakanlık olarak desteğimiz olacak. Her zaman üreticimizin yanındayız. Hasadı da başlatmış olduk. Tüm ürünlerde, çiftçimizin bol bereketli bir hasat dönemi yaşamasını niyaz ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya açılmak. Taşköprü sarımsağını uzak pazarlara da ulaştıracağız. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman bakanlığı olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin sarımsak hediye ettiği Fatih Metin, ardından Devrekani ilçesini ziyaret etti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Metin, daha sonra hayvan besiciliği yapan bir işletmeyi ziyaret etti. İşletmeden çalışmalar hakkında bilgi alan Metin, Cuma namazını da kıldıktan sonra şehirden ayrıldı.