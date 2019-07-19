Bakan Yardımcısı Kuş'a kılıç kalkanlı vedâ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakan Yardımcılığı'na tayin olan Uğurhan Kuş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a veda ziyaretinde bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakan Yardımcılığı'na tayin olan Uğurhan Kuş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a veda ziyaretinde bulundu.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladığı Uğurhan Kuş'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Dündar, görev süresince Bursa'nın huzuru ve güveni için önemli hizmetlerde bulunan Kuş'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş da Bursa için projeleri kazandırdığı için Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti. Dündar, kendisine Osman Gazi'nin biblosunu hediye etti. Bakan Yardımcısı Kuş, Fetih Müzesi'nde her hafta gösteri sunan kılıç kalkan ekibi eşliğinde müzeden ayrıldı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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