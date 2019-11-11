Bakan Yardımcısı Metin, Karadere Tüneli'nde incelemede bulundu

Bolu'da, şehre içme suyu sağlayacak Karadere Tüneli inşaatında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Belediye başkanı ben beceremiyorum derse, biz taşın altına elimizi koyarız" dedi.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan proje kapsamında çalışması biten 3 bin 674 metrelik tünelde inceleme yaptı.



AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın da katıldığı incelemede açıklamalarda bulunan Metin, içme suyu tesisatı hattının yapımına devam edildiğini ancak projenin devam edebilmesi için Bolu Belediyesi'ninde yapması gereken şeyler olduğunu belirterek, "Şu an 3.6 kilometrelik tünelin beton kaplama işinin belediye tarafından yapılmasını bekliyoruz. 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle 5 buçuk milyonluk ödeneği tahsis ettik. Müteahhitimiz hızlıca çalışmasına başladı. Bu kapsamda 3 kilometrelik tesisatımızı yapımı devam ediyor. Burada 12.6 kilometrelik hattın 3.6 kilometresi tünel. Buradaki betonlama işlemi belediye tarafından yapılacak. Yine 12.6 kilometrelik hat üzerinde 1.9 kilometrelik hatta kamulaştırma işlemi yapılması lazım. O da belediye tarafından yapılacak. Dolayısıyla biz de 12.6 kilometrelik hatta içme suyu tesisatı hattımızın işlemini yapmış olacağız. Biz hizmetlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bugün Bolu'nun bir hayali olan içme suyunu tesisatının yapım işini de neticeye vardırmak üzere buradayız. Belediyemizin de üzerine düşen 2 görevi yapmasıyla beraber Bolu'muzun içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız" dedi.



'3 ay içerisinde bitiririz'



Bolu Belediyesi'nin üzerine düşenleri yapması halinde tüneldeki çalışmayı 3 ay içerisinde bitirebileceklerini ifade eden Fatih Metin, "Tünelin işlev görmesi için ve içme suyu hattının döşenmesi için betonla kaplanması gerekiyor. Biran önce belediye ihalesini yapsın. Biz de işimizi devam ettirelim. Yine içme suyu hattını yaptığımız 9 kilometrelik bölümde de 1.9 kilometrelik bölümde de kamulaştırma bölümü var. bunu da belediyenin yapması lazım. Şuana kadar belediye bu konuda da adım atmış değil. Bunu da yine biran önce yaparsa biz 3 ay içerisinde burayı bitiririz. Beton kaplamanın olmadığı yerde her geçen gün tünel işlevini kaybediyor durumda. Eğer belediye başkanımız ben beceremiyorum, yapamıyorum derse biz elimizi taşın altına koyarız. Ben belediye başkanı olarak üzerime düşeni yapamıyorum, görevimi yerine getiremiyorum derse biz bu görevi yerine getiririz" şeklinde konuştu. - BOLU