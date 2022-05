İSTANBUL ? BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE 2021 YILINDA 16 BİN 56 GÖÇMEN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE GERİ ÇEVRİLDİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Her yıl yaklaşık 120 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarımızda 2021 yılında 6 bin 393 sahte belge yakalanarak gerekli işlemleri yapılmış, toplam 16 bin 56 kişi de çeşitli nedenlerle geri çevrilmiştir dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şişli'deki bir otelde, 'Seyahat Belgelerinde Sahteciliğin Tespiti ve Risk Analiz Konularında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Birimlerinin Kapasitelerinin Artırılması Projesi' faaliyetleri kapsamında düzenlenen konferansa katıldı. Burada konuşan Muhterem İnce, Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle ciddi bir mücadele verdiğini belirtti. Ekonomik şartları ve coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçten etkilendiğini kaydeden İnce, güvenlik konusunda hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

İnce konuşmasında, Bizler 206 hudut kapımızda pasaport kontrol işlemlerinde görevli 2 bin 750 personelimizle, bir taraftan ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan misafirlerimizi devlet kültürümüze yakışır ciddiyet, nezaket ve misafirperverlikle karşılayıp yolcu ederken; diğer taraftan ülke güvenliğimiz için tehlike oluşturan her ihtimale karşı da teyakkuz halindeyiz. Ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle gerçekleşen göçlerden, ülkemiz de bulunduğu konum itibarıyla fazlasıyla etkilenmektedir. Siyasi istikrarı ve büyüyen ekonomisi nedeniyle özellikle tercih edilen ülkemiz, göç yönetiminde vicdanı ve insani bir yaklaşımı esas alırken, güvenlik boyutuna yönelik tedbirler konusunda da, son derece hassas ve titiz bir yaklaşım sergilemektedir. Bildiğiniz üzere, hudut kapılarımızdan giriş ve çıkış yapmaya teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi de, belge sahteciliğidir. Hudut kapılarımızda düzensiz göçle mücadelede kilit rol oynayan belge sahteciliğine ve bu belgeleri temin eden göçmen kaçakçılarına yönelik, alanında yetkin ve uzman personelimizle birlikte mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmektedir ifadelerini kullandı.

2021 YILINDA HUDUT KAPILARINDA 6 BİN 393 SAHTE BELGE YAKALANDI

İnce, çalışmaların sadece Türkiye hudut kapılarıyla sınırlı olmadığını uluslararası arenada da rol aldıklarını dile getirerek, Pasaport polisimiz, sadece düzensiz göçmenlerle değil, aynı zamanda terörden asayişe, kaçakçılıktan narkotik suçlara kadar tüm suç ve suç örgütlerine yönelik amansız bir mücadele yürütmektedir. Nitekim her yıl yaklaşık 120 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarımızda 2021 yılında 6 bin 393 sahte belge yakalanarak gerekli işlemleri yapılmış, toplam 16 bin 56 kişi de çeşitli nedenlerle geri çevrilmiştir. Çalışmalarımız sadece kendi hudut kapılarımızla sınırlı değildir. Litvanya - Belarus sınırından yaşanan göçmen krizi sonrasında ülkemiz proaktif bir tutum takınarak bölgesel sorumluluklarını yerine getirmiştir. Ayrıca uluslararası alanda işbirliği için önemli bir örnek teşkil edebilecek 'Sırbistan sıla yolu ve Macaristan dostluk yolu' projelerimiz kendine has efektif ve sonuç odaklı bir projedir. Bu proje ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu ülkelerin sınır kapılarında görevlendirdiğimiz polislerimiz; vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda TIR ve kamyonlar içerisine saklanan düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarıyla da mücadele etmektedirler. Gelişen teknolojinin imkanları doğrultusunda hudut kapılarımızda işlemler daha dinamik hale gelirken, göçmenlerin sıklıkla kullandıkları güzergahlar da titizlikle analiz edilmekte ve ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyon hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Bununla birlikte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Almanya, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan; doğuda ise İran ve Pakistan ile polis iş birliği kapsamında ortak çalışmalar gerçekleştiriyor, iş birliğinin tüm hızıyla devam etmesini de içtenlikle destekliyoruz. Düzensiz göçe karşı alınan ulusal tedbirlerin yanı sıra uluslararası polis iş birliği ve ortak mücadele çalışmalarına aktif olarak katılım sağlayarak, bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta vurgulamayı sürdüreceğiz dedi.