Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Nebati: "Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Nebati: "Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın"

05.08.2021 13:19
Bakan Yardımcısı Nebati:

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'deki yangıları sosyal medyada provokasyona dönüştürenlere seslenerek, "Ne olursunuz, bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'deki yangıları sosyal medyada provokasyona dönüştürenlere seslenerek, "Ne olursunuz, bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Elite World Van Otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşmaları' toplantısı katıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kurum amirleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Van'da meydana gelen sel ve Türkiye'de devam eden yangınlara yönelik bir açıklama yaptı. Felaketler karşısında çok hızlı hareket edildiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Nebati, "Van'da geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi meydana geldi. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakan yardımcılarımız buradaydılar. Bu tür felaketlerle ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Hem meydana gelen zararların giderilmesinde hem de orada üzülen değerli vatandaşlarımıza maddi ve manevi destekler vermek üzere geldiler. Türkiye'de 2000 yılında orman varlığımız 20,8 milyon hektarken, bugün itibariyle 22,7 milyon hektara ulaşmış durumdadır. Ağaç sayımız iktidara geldiğimiz günden buyana 5,4 milyar artmış durumdadır. Lütfen bunların altını çizere not ediniz" diye konuştu.

"187 bölgede çıkan yangınların 172'sine müdahale edildi"

Türkiye'deki yangınlara çok sayıda personelin uçak, helikopter ve İHA'larla müdahale ettiğini ve şu ana kadar da bir çok yangının müdahale edildiğini dile getiren Nebati, ""10 bin 500 yangın işçisi, 2 binden fazla yerinde müdahale aracı, 6 idari helikopter, 27 yangın söndürme helikopteri, 3 adat 10 tonluk amfibik uçak ve İHA'larımızla yangın söndürme faaliyetleri yapıyoruz. Su ikmal araçlarımız 2000 yılında sıfırken, 2021 yılında 2 bin 81'e çıkmış, ilk müdahale araçlarımız sıfırken, 2 bin 270'e çıkmıştır. Şu anda uçak, helikopter ve İHA'larla yangını söndürmeye gayret ediyoruz. 187 bölgede çıkan yangınların 172'sine müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok"

Twitter'da TT olan 'Help Turkey' etiketinin 11 saat sonra spam olarak görülüp kaldırıldığını ifade eden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hesaptan saniyede birkaç tane twit atılıyor. Toplam 14 bin bot hesapta milyonlara ulaşan bir trend yakalanıyor. Sonra da kalkıp Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Dünyanın her yerinde bu yangınlar varken, bu tür yangınlara karşı da herhangi bir çalışma yokken, orada çalışan alın terini döken, yangına müdahale eden, canlarını kaybeden insanlara saygı duymaksızın görmezden gelmekle ve en önemlisi ülkede aklı başında zannettiğiniz sanatçı, siyasetçi gibi bir takım kisveler altındaki insanlar, bu ülkeye zarara veriyorlar. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ne olursunuz bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın. Siyaset yapmak, muhalefet yapmak başka bir şey ama ülkenin birlik ve beraberliğini, mücadelesini adeta ateş ederek yok etmeye gayret etmek hepimize zarar verir."

Konya'da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yapılan provokasyonlara da dikkat çeken Nebati, "Konya'da iki aile arasındaki bir husumet kavgasını, bir husumetten çıkararak, bizi yaralayacak bir problemi alıp etnik bir kavgaya dönüştürmekten medet umanların gereğini yine bu millet yapar" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Vanlı iş insanların ekonominin her gün daha iyiye gitmesi için gece gündüz çaba sarf ettiğini ve son zamanlarda da ciddi fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, iki günlük programını Van'a ayıran Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'ye teşekkür etti.

Batı bölgelerindeki yatırımlardan Van ilinin de nasibini aldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da işsizlikle pençeleşen Van'da 30 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Katar'a hayvan ihracatı yapıldığını söyledi.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti. - VAN

Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın
Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın
Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın
Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın
Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın
Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın

Nurettin Nebati, Türkiye, Maliye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Nebati: 'Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın' - Son Dakika


Son Dakika

Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları 14:05 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? 13:55 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi 13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var 13:33 Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi 13:14 Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı 13:10 Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor 11:53 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 11:22 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
14:07 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
13:13 Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi
13:12 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek         
13:51
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum         
13:13
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı         
13:07
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Nebati: "Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement