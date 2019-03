Bakan Yardımcısı Nebati: "Ekonomik Anlamda Baharın Geldiği Bir Dönemdeyiz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Önümüzdeki aylar kötünün tamamen geride kaldığı, büyümenin gerçekleştiği, her gelen günün bugünden daha iyi olduğu aylar olacak. Sadece iklimsel olarak değil, toplumsal ve ekonomik anlamda da baharın geldiği bir dönemdeyiz." dedi.Nebati, Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma, Cephe İyileştirme ve Harç Koyma Töreni'nde yaptığı konuşmada, başta İstanbul olmak üzere Türkiye 'deki 81 ilde bulunan binlerce vakıf eserini 2002'den bugüne kadar milyarlarca lira harcayarak gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.Geçmişle bağları ileriye bu eserlerin taşıyacağına işaret eden Nebati, bundan dolayı eserlerin daha da iyileştirilmesi ve insanlığa hizmete sunulması gerektiğini anlattı. AK Parti iktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şehir farkı gözetmeksizin Türkiye'nin her tarafına yatırım yapıldığını vurgulayan Nebati, "2013 Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye çok önemli bir merhaledeydi. Milli gelirini, kişi başına düşen geliri üçe katlamış, faizler düşmüş, enflasyon tek rakamlardayken, 14 Mayıs 'ta IMF'ye ödenen son taksitle aslında Türkiye önemli bir merhaleye gelmişti. Rahat durmadılar. Son 5 yılı aşkın süredir Türkiye üzerine oyunlar oynandı. Hepsinin üzerinden geldik. Hepimiz devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıktık. Tek bayrak dedik, tek devlet, tek millet, tek vatan dedik." değerlendirmesinde bulundu.Nebati, Türkiye'nin beka sorunu bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:"Ülke içi ve dışında, özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'ye operasyon yapanlar bir şeyin farkına varmalı. Biz nasıl ki Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve en önemlisi 15 Temmuz'u atlattıysak, 10 Ağustos'taki ekonomik operasyonu da atlattık. Bugün geldiğimiz noktada birçok ülkenin birkaç yılda üstesinden gelebileceği sorunlar atlatılmış durumda. Enflasyonda, faizlerdeki düşme hepimizin takip ettiği bir durum. Özellikle son 2,5 ayda piyasaya sürülen 70 milyarlık likidite, piyasayı rahatlatarak çarkların yeniden dönmesini sağladı. Önümüzdeki aylar kötünün tamamen geride kaldığı, büyümenin gerçekleştiği, her gelen günün bugünden daha iyi olduğu aylar olacak. Sadece iklimsel olarak değil, toplumsal ve ekonomik anlamda da baharın geldiği bir dönemdeyiz.""Gerçek olan Türkiye'nin geliştiği, büyüdüğü, zenginleştiği"Önümüzdeki dönemde önemli reformların gerçekleştirileceğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:"Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ardından yaklaşık 4,5 yıl seçimle uğraşmayacak. Sayın Bakanımız Berat Albayrak 'ın 20 Eylül 'de ifade ettiği dengelenme süreci başladı, devam ediyor. Bundan sonra istikrar ve değişim. 4,5 yıl boyunca değişimin, reformların gerçekleştiği Türkiye'nin yeni bir hamleyle lider ülke vasfını devam ettireceği zaman aşamasına giriyoruz. Türkiye büyüyor. Birilerinin hesabı, kitabı olabilir. Birileri sanal dünya üzerinden Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışabilir. Birileri bu sanal dünya üzerinden kötümserlik yayabilir, iftira atabilir ama hayat, sanal dünyada devam etmiyor. Gerçek olan Türkiye'nin geliştiği, büyüdüğü, zenginleştiği, birlik beraberlik içerisinde bütün dünyada liderlik vasfına sahip bir dönemi yaşaması."Nureddin Nebati, birlik beraberlik ruhunu kimsenin bozamayacağını dikkati çekerek, "Üzerimize oynamaktan, Türkiye üzerinde operasyon yapmaktan usanmamış olabilirsiniz ama bizim bildiğimiz bir şey var. Bizi test etmeyin. Her testiniz başarısızlıkla sonuçlandı. Her testiniz bizi daha da güçlendirdi. Her testiniz omuzlarımızı daha sıkılaştırdı, adımlarımızı daha sağlam bastırdı. Bu ülke oyun yapılacak, operasyon yapılacak bir ülke değil. Bu ülke güçlü, geleceğe odaklanmış bir ülke. Geleceğini de planlamaya sahip güçlü bir ülke." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Nebati, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz , AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş , sokak sağlıklaştırması yapılan binalara ilk harcı attı.