Bakan Yardımcısı Nebati: "Ekonomik Olarak Bahar Aylarının Geldiği Döneme Girdik"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , sadece mevsimsel olarak değil, ekonomik olarak ta bahar aylarının geldiği döneme girdiklerini söyledi. Nebati, sosyal medya üzerinden kendilerine çekilen operasyonlara tepki göstererek, "15 Temmuz'u nasıl atlattıksak ekonomik manipülasyonu da atlattık" dedi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesinin harç atma törenine katıldı. Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, son 5 yıldır Türkiye 'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını belirterek, "2002 yılından bu yana kadar AK Parti iktidarları Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında şehir gözetmeksizin, Ankara 'ya yakınlığına bakılmaksızın Türkiye'nin her tarafına gerekli ilgilerini gösteriyor. Türkiye, 2002 yılından bu yana kadar büyüdü, gelişti ve zenginleşti. 2013 yılının Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye, çok önemli bir merhaledeydi. Milli gelirini üçe katlamış, kişi başına düşen gelir üçe katlanmış, faizler düşmüş, enflasyon tek rakamlarda iken 14 Mayıs 'ta IMF'ye ödenen son taksit ile aslında Türkiye, önemli bir dönemece gelmiştir. Ama uslu durmadılar. Son 5 yıldır Türkiye üzerine çeşitli oyunlar oynadılar. Gezi Parkı olaylarıyla başlattıkları, 17-25 Aralık darbe girişimi, Kobani olaylarıyla tırmandırdıkları ve en sonunda da 15 Temmuz'da gerçekleştirdikleri askeri darbe girişimiyle Türkiye'yi bölme, parçalama ve bunun üzerine yapılmış olan operasyonlarla bizi yıpratmaya uğratmaya çalıştılar" dedi."Sadece mevsimsel değil, ekonomik olarak ta bahar ayları geldi artık"Ekonomik olarak bahar aylarının geldiğini söyleyen Nebati, "Henüz hafızalarımızda taze olan 10 Ağustos tarihinde başlatılan finansmandaki operasyonlarla ekonomik gelişmişliğimizi baltalama, ülkeyi parçalama ve bekamızı ilgilendiren alanlarda adımlar attılar. Hepsinin üzerinden geldik. Milletle, devletle hepimiz devletimize, bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize sahip çıktılar. Tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek millet dedik. Bütün bunların aslında bir amacı var. Bu ülkenin gerçek bir beka sorunu var. Bu beka sorununda maalesef ülke içinde ve dışında özellikle de sosyal medya üzerinden Türkiye'yi operasyonlar yapanlar bir şeyin farkına varmalıdırlar. Biz, nasıl ki Gezi Parkı olaylarını, 14-25 Aralık yargı darbe girişimini ve en önemlisi 15 Temmuz'a atlattıysak 10 Ağustos'ta ki ekonomik operasyonu da atlattık. Bugün geldiğimiz bu nokta birçok ülkenin birkaç yılda üstesinden gelebileceği sorunlar atlatılmış durumdadır. Enflasyonda, faizlerdeki düşmede hepimizin takip ettiği durumdur. Özellikle son 2,5 ayda piyasaya sürülmüş olan 70 milyar liralık likidite, piyasayı rahatlatıcı ve çarkların yeniden dönmesini sağlayan bir yarar sağladı. Şimdi önümüzdeki aylarda büyümenin gerçekleştirildiği, kötünün tamamen geride kaldığı, her gelen günün bugünden daha iyi olduğu ve önümüzdeki ayların bahar ayları olduğu, sadece coğrafi anlamda değil, iklimsel anlamda değil, toplamsal anlamda da ve ekonomik anlamda da geldiği bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı."Sosyal medya üzerinden bize operasyon çekmeye çalışanlar, 15 Temmuz'u nasıl atlattıksak ekonomik manipülasyonu da atlattık"Sosyal medya üzerinden kendilerine operasyon çekmeye çalışanlara tepki gösteren Bakan Yardımcısı Nebati, 15 Temmuz'u nasıl atlattılarsa ekonomik manipülasyonları da atlattıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra önünde 4,5 yıla yakın bir süre seçimlerle uğraşmayacak. Artık seçim yok, bizim öne sürdüğümüz Sayın Bakanımız Berat Albayrak 'ın 20 Eylül 'de ifade ettiği dengeleme süreci başladı ve devam ediyor. Bundan sonra istikrar ve değişim. 4,5 yıl boyunca istikrar ve değişimin gerçekleştiği, reformların yapıldığı, Türkiye'nin yeni bir hamleyle Dünya'nın lider ülke vasfını devam ettireceği çok önemli bir zaman aşamasına giriyoruz. Birilerinin hesabı kitabı olabilir. Birileri sanal dünya üzerinden Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışabilir, birileri bu sanal dünya üzerinden kötümserlik yayabilir. Birileri bu sanal dünya üzerinden iftira atabilir, bir takım operasyonların maşası olabilir. Ama hayat sanal dünyada devam etmiyor. Hayatın bizahati kendisi gerçektir. Gerçek olan şeyde Türkiye'nin geliştiği, büyüdüğü, zenginleştiği, birlik ve beraberlik içerisinde umudunu hep yükselten Türkiye'nin sadece coğrafyasında değil bütün Dünya'da liderlik vasfına sahip olduğu bir dönemi yaşıyor. Gerçek olan budur. Gerçek olan bizim zenginliğimizdir. Gerçek olan bizim kardeşliğimizdir. Gerçek olan bizim, bir ve beraber olma ruhumuzdur. Bu ruh Kastamonu'da kendisini biraz daha fazla gösteriyor. Türkiye'nin bekasıyla uğraşanlara karşı Kastamonu, Anadolu'nun buram buram kokan cesareti ve yiğitliğini ortaya koymaktadır. Kastamonu'nun göstermiş olduğu Anadolu'daki 82 milyon insanın ortaya koymuş olduğu bu birliktelik şüphesiz ki Türkiye'nin geldiği noktayı daha da ötelere taşıyacaktır""Bizi test etmeyin bırakın, her testiniz başarısızlıkla sonuçlanıyor""Bizim üzerimizde oynamaktalar" diyen Nebati, şunları kaydetti: "Türkiye'nin üzerine operasyon yapmaktan usanmamış olabilirsiniz ama bizim bildiğimiz bir şey var. Bizi test etmeyin, her testiniz başarısızlıkla sonuçlanıyor. Her testiniz bizi daha da güçlendirdi. Her testiniz bizim omuzlarımızı daha da sıkılaştırdı. Her testiniz adımlarımızı daha sağlıklı basma neticesini doğurdu. Bu ülke oyun yapılacak bir ülke, operasyon yapılacak bir ülke değildir. Bu ülke güçlü bir ülke, bu ülke geleceğe odaklanmış bir ülke ve geçmişinden kaynaklanan tevarüs etmiş olan geleceğini de planlamaya sahip güçlü bir ülkedir"Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Nebati ve Başkan Babaş, beraberindekilerle birlikte tarihi yapı üzerine harç koydu. Törene Vali Yaşar Karadeniz ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile çok sayıda davetli de katıldı. - KASTAMONU