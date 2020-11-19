Bakan Yardımcısı Nebati: "İşletmelerimiz, tarihi bir süreci en az hasarla atlattılar"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "İşletmelerimiz aldıkları kredilerle, vergilerdeki ötelemelerle, kredilerin ötelenmesiyle tarihi bir süreci en az hasarla atlattılar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Uluslararası İş Forumu - International Business Forum'una katıldı. Bakan Yarımcısı Nebati, " Türkiye'de hangi sektörde hangi alanda olursa olsun daha piyasadaki ateşi hissetmeden geçen yıl mart ayının sonunda itibaren attığımız adımlarla birçok durumun önünü engelledik. İşletmelerimiz aldıkları kredilerle, vergilerdeki ötelemelerle, kredilerin ötelenmesiyle tarihi bir süreci en az hasarla atlattılar dedi.

"Desteğimiz 530 milyar TL'yi bulmuş durumda"

Pandemi sürecinde atılan adımların önemine değinen Bakan Yardımcısı Nebati, "Türkiye'de hangi sektörde hangi alanda olursa olsun daha piyasadaki ateşi hissetmeden geçen yıl mart ayının sonunda itibaren attığımız adımlarla birçok durumun önünü engelledik. İşletmelerimiz aldıkları kredilerle, vergilerdeki ötelemelerle, kredilerin ötelenmesiyle tarihi bir süreci en az hasarla atlattılar. Çalışanlarımız, Kısa Çalışma Ödenekleri ile çok önemli kaygının ötesine geçerek evlerine huzur içinde gittiler. Mevzuattaki Kısa Çalışma Ödeneği, çok kullanılan bir ödenek değildi. 2008-2009 krizi, 2016-15 Temmuz sonrası ve 2018 krizinde dar şekilde talepte bulunulan bu alan, salgının etkisiyle en çok başvurulan alanlardan bir tanesi oldu. Atılmış olan bu adımlarla da bu güne kadar çok az bir hasarla, dünyada pozitif bir ayrışmayı ortaya koyarak gelmiş olduk. 12 trilyon dolarlık destek, teşvik paketi açıklayan dünyanın içerinde biz de, kendi hacmimiz ve satın alma gücü paritesi dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda adımlar attık. O adımlar çerçevesinde bu noktaya geldik. Bu destek 530 milyar TL'yi bulmuş durumda" şeklinde konuştu.

"500 milyar TL'lik bir yapılandırmaya gidiyoruz"

Bakan Yardımcısı Nebati, şöyle devam etti: "Kullandırılan kredi miktarı 268 milyar TL. Sosyal Destek Programı 6,3 milyar TL. Kısa Çalışma Ödeneği 21,8 milyar TL. Nakdi Ücret Desteği 5,1 milyar TL. İşsizlik Ödeneği 4,2 milyar TL. Normalleşme Desteği 1,7 milyar TL. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" desteği 2 milyar TL. SGK-BAĞKUR pirim ertelemeleriyle 40 milyar TL. Vergi ertelemeleriyle 30 milyar TL ve Kredi ertelemeleriyle 125 milyar TL olmak üzere tarihin en önemli destek paketlerinden bir tanesini uygulamaya koyarak yazı bu şekilde tamamladık. Konut satışlarında bir patlama yaşandı. Konut stokunun gayrimenkul piyasasındaki en temel sorunu aşıldığı bir dönemden geçtik. Otomotive hala çok ciddi bir şekilde talep var ve oradan da aynı şekilde bir toparlanmayla geçtik. Başta sanayi olmak üzere üretimde geri kalmadık. İhracatta önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz ve özellikle rekabet edilebilir kur avantajıyla da şu anda dünyanın her tarafına uygun koşullarda satış yapma imkanımız var. Torba kanunu meclisten geçti ve Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak Resmi Gazete'de yayındı. 500 milyar TL'lik bir yapılandırmaya gidiyoruz. Özel sektörün ve işletmelerin vergi, SGK gibi borçlandırmalarını yapılandırıyoruz. 500 milyar TL çok önemli bir rakam bunu sağlayacağız".