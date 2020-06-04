Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye'de maske ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak makinelerin üretimiyle beraber sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, " Türkiye'de maske ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak makinelerin üretimiyle beraber sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, beraberindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü (DMO) Mücahit Özdemir, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti. Nebati, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Nebati, atölyede günlük maske üretim kapasitesinin 3 milyona çıkarılacağını, bunun da Sağlık Bakanlığının maske ihtiyacının tamamının karşılanması anlamına geldiğini dile getirdi. Burada CE ve TSE standartlarına uygun üretim yapıldığını aktaran Nebati, "Valimizin de teşvikleriyle burada konuşlandık. MKEK makinelerin üretimi konusunda çok önemli bir adım attı ve tamamen yerli makine üretti. Yerli makinelerin üretimi konusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Şu anda MKEK'in sadece burada ürettiği makinelerin sayısı 20, günlük makine üretim kapasitesi de bildiğim kadarıyla 5'i geçmiş durumda. Türkiye'de maske ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak makinelerin üretimiyle beraber sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

'İHA VE SİHA'LARIMIZ, DÜNYADA BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Nebati, Kırıkkale'nin savunma sanayi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, aynı zamanda kadınların Kurtuluş Savaşı'nda nasıl görev aldıklarını atölyedeki fotoğrafta gördüklerini söyledi. Nebati, Kırıkkale'nin sağlık alanında da adeta bir merkez olma konusunda önemli bir ayrıcalık edinmiş olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz solunum cihazına ihtiyaç olduğu zaman, kısa bir süre içerisinde cihazını yapabiliyor. MR cihazı yapmak istediği zaman onu yapıyor. İHA ve SİHA'larımız zaten dünyada bir örnek teşkil ediyor. Maske konusunda da ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi konusunda da MKEK, aynı zamanda asli görevine de kavuşarak bu makinelerin hızlı bir şekilde üretimini sağladı. Gördüğüm kadarıyla sadece bu makine değil, aynı zamanda tekstilde ihtiyaç olan ve ithal edilen makinelerin büyük bir kısmını da üretime hazır durumda. Sadece savunma sanayinde değil, sanayideki bütün paydaşlarını da yanına alarak ciddi bir şekilde üretim hacmini genişletiyor." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ İYİMSER BİR TABLO VAR'

Türkiye'nin, 21'inci yüzyılda sadece savunma sanayinde elde ettiği başarılarla değil, aynı zamanda sağlık başta olmak üzere her alanda da kendisini kanıtlamış durumda olduğunu belirten Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanınızın başkanlığındaki kabinenin yapmış olduğu çalışmalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle beraber bugün Türkiye'de çok önemli iyimser bir tablo var. İnsanlar geleceğe umutla bakıyorlar." dedi.

'ESNAFIMIZ, İŞVERENİMİZ, ÇALIŞANIMIZ RAHATLATILDI'

Şu anda, piyasanın geliştirilmesi ve rahatlaması için sürekli paketler açıkladıklarını belirten Nebati, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Bu hafta da gerek konutta, gerek otomotivde gerekse diğer alanlarda olsun paketler açıkladık. Bugün alınmış olan tedbirlerle esnafımız, işverenimiz, çalışanımız rahatlatıldı. Buradaki amaç, ülke içerisinde çalışan herkesin rahatlamasını sağlamaya yönelik olmalıydı ve yapıldı. Bugün Türkiye'nin dünyada farklı bir noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi aldığımız bu kararlar. Şu anda ne alırız değil, hepimiz ne verebiliriz durumunda yaşayan bir toplumuz, yöneticiler grubuyuz."


- Kırıkkale
Nureddin Nebati, Kırıkkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız - Son Dakika

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