Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

12.06.2022 15:57

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil selden etkilenen Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar köyünde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil selden etkilenen Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar köyünde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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