Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu
ANKARA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil selden etkilenen Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar köyünde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Altındağ, Ankara, Genel, Son Dakika
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