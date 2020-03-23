Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı - Son Dakika

Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl'de uzaktan eğitim dersini izlerken öğretmen için "Bizi duyuyor mu?" diyen 1'inci sınıf öğrencisi Erva Nur'un videosunu, "Duyuyoruz elbette kuzum" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl'de uzaktan eğitim dersini izlerken öğretmen için "Bizi duyuyor mu?" diyen 1'inci sınıf öğrencisi Erva Nur'un videosunu, "Duyuyoruz elbette kuzum" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl Gazi İlkokulu 1-C sınıfı öğrencilerinden Erva Nur'un, uzaktan eğitim dersi kapsamında, EBA TV'yi izlediği sırada çekilen görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Görüntüde, ekranda ders anlatan öğretmenin sorduğu bütün sorulara yanıt veren Erva Nur'un, daha sonra kendisini cep telefonu ile çeken velisine öğretmeni için,  "Bizi duyuyor mu?" diye sorduğu görüldü. Bakan Yardımcısı Safran, küçük kızın bu videosunu, "Duyuyoruz elbette kuzum" notu ile paylaştı.

Görüntü Dökümü:

-Televizyondan ders izleyen öğrencinin videosu

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Mustafa Safran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:54 Kaynak: DHA

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