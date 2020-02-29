Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı İdlib konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı İdlib konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı İdlib konusunda bilgilendirdi

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı Bakanlığa davet ederek, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu Esed rejiminin saldırıları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı İdlib konusunda bilgilendirdi, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı Bakanlığa davet ederek, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu Esed rejiminin saldırıları hakkında bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Önal ile Satterfield, dün öğleden sonra Bakanlıkta bir araya geldi.

İdlib'deki saldırılara ilişkin Satterfield'ı bilgilendiren Önal, ABD Büyükelçisine Türkiye'nin ABD ve NATO'dan beklentilerini aktardı.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) daimi üyelerinin (P-5) Ankara'daki büyükelçileri ile BMGK'nin NATO müttefiki iki üyesi Almanya ve Belçika'nın büyükelçileri de Bakanlığa davet edilerek aynı çerçevede bilgilendirildi.

Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Ankara'da yapılan üçüncü tur İdlib görüşmeleri dün sona ermişti.

Türk heyeti, üç gün süren görüşmelerde Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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