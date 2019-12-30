Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı hemşehrileri ile bir araya geldi.


Özkaldı, ilçeye bağlı Kemerkaya köyünde proje bedeli 161 bin TL olan ve finansmanı İl Özel İdaresi tarafından karşılanan 2 bin kilogram yem bitkisi tohumu ve yonca, sap, balya makinesinin muhtarlığı teslim törenine katıldı. Çiftçinin dün olduğu gibi bu günde yanında olduklarını ve desteklerinin devam ettiğini belirten, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bugün burada balya basın makinesi, 2 bin kilo tohum ve fidan dağıtımını yaptık. Bu vesile ile hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı buldum. Yeni sulamaya açılan alanlarımız da sulu alanlarda yetiştiriciliği yapıla bilen çiftçilerimize tohumlarını dağıttığımız alternatif ürün olarak tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında bilgi verdik" dedi.


Geçtiğimiz aylarda 659 bin TL'ye mal olan Yedikapı Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Özkaldı, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakanlıkça Yedikapı Barajı'nın etrafında 250 kınalı ve çil kekliğin doğaya bırakıldığını anlatan Özkaldı, burada yaptığı açıklamada, bölgeyi güzelleştirmek, kalkındırmak ve geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Tabiat parkının eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan, insanların keyifle vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Özkaldı, şunları kaydetti:


"Şu mevsimde vatandaşlarımızın balık tutmaya başladığını da gördüğümüz Yedikapı Barajımızın çevresini 2018 yılında 'tabiat parkı' ilan ettik. Tabiat parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Şimdi parkımıza harika bir seyir terası Planlarımız dahilinde, çok güzel çalışmalarımız olacak. Burada birçok aktivite alanları ile kır lokantası, çim kayağı sahası, bungalov evler ve sosyal alanlar yapmayı düşünüyoruz."


Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları tamamlandığında bölgenin yerli ve yabancı turistlere de hazır hale geleceğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Özkaldı Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]