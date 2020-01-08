Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de toprak kayması nedeniyle yıkılan barakada hayatını kaybeden çobanın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de toprak kayması nedeniyle yıkılan barakada hayatını kaybeden çobanın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özkaldı, Tarsus ilçesinde yağıştan etkilenen tarım arazilerini inceledikten sonra, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde önceki gün, yıkıntı altında kaldığı barakada yaşamını yitiren 62 yaşındaki İbrahim Öngel için kurulan taziye çadırına gitti.

Öngel'in eşi Sevgi Öngel ve 4 oğluna başsağlığı dileyen Özkaldı, dua etti.

Özkaldı, bir süre sohbet ettiği Sevgi Öngel'e, kamu kurumlarının her zaman yanlarında olacağını iletti.

Ziyarette, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de yer aldı.

Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret

Akif Özkaldı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:13 Kaynak: AA
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